Brusnengo, dal 14 dicembre tornano i buoni spesa per le persone in difficoltà

Presso il Comune di Brusnengo sono disponibili moduli di autocertificazione per la richiesta dei buoni spesa, che l’Amministrazione ricomincerà a distribuire dal 14 dicembre in favore dei residenti in paese che si trovano in stato di assoluto bisogno economico di generi alimentari e beni di prima di necessità.

Questi i beneficiari dei buoni spesa. Famiglie senza alcun reddito e quelle monoreddito sostenute da attività autonoma il cui titolare, nel mese di novembre, è stato obbligato a chiudere l’impresa. Famiglie sostenute da lavoro dipendente nei casi in cui il datore di lavoro abbia chiesto la cassa integrazione in favore dei membri della stessa famiglia. Famiglie assoggettate ai servizi socio-assistenziali o del terzo settore che non siano titolari di trattamenti pensionistici. Famiglie in carico ai servizi sociali anche beneficiarie del reddito di cittadinanza. Soggetti privi di qualsiasi redditi di qualsiasi reddito o copertura assistenziale.

“Sono arrivati i contributi dallo Stato per finanziare questi buoni spesa, – afferma il sindaco Fabrizio Bertolino – che potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali del paese e presso un supermercato di San Giacomo di Masserano”.

In tema di misure per contrastare il covid, il Comune di Brusnengo, in collaborazione con quello di Masserano, darà la possibilità alla cittadinanza di effettuare il tampone rapido al costo di 15-20 euro, con una condizione che precisa il primo cittadino: “A Brusnengo questo test verrà attivato soltanto nel caso aderiscano 800-1000 cittadini: per aderire occorre telefonare in Comune e chiedere il tampone rapido”