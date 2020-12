Biella, per 2 settimane i parcheggi blu saranno gratis. Corradino: “Vicini a cittadini e commercianti”

In attesa di conoscere i prossimi provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus (il Piemonte dovrebbe diventare zona gialla a partire da domenica 13 dicembre), l’amministrazione di Biella comunica che a partire dal prossimo lunedì (14 dicembre) e per 14 giorni consecutivi (fino a domenica 27 dicembre) tutti i parcheggi blu della città, aree di sosta a pagamento, saranno completamente gratuiti.

Come già avvenuto durante lo scorso Natale, la giunta Corradino ha deciso che per 14 giorni i parchimetri non saranno in funzione e al fine di garantire un’alta rotazione dei parcheggi, per consentire a tutti la fruibilità degli stalli, si adotterà il sistema della zona disco a due ore. Sarà sufficiente esporre il disco orario sulla propria auto. Tempo nel quale si potrà svolgere attività di shopping in tutta tranquillità. Il provvedimento è valido in tutte le zone blu presenti nel capoluogo laniero.

Pur con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali cittadine, si raccomanda di rispettare tutti i decreti ministeriali che saranno in corso a partire dal 13 dicembre: tra cui distanziamento sociale all’interno dei negozi, uso delle mascherine, lavarsi spesso le mani, coprifuoco alle ore 22.

Spiega il sindaco Claudio Corradino: “Come abbiamo più volte dichiarato vogliamo essere vicini ai nostri cittadini e ai commercianti: lo facciamo in modo concreto. Per 14 giorni gli stalli blu saranno gratuiti. E’ un’azione che fa seguito alle novità annunciate la scorsa settimana: a partire dall’introduzione del concorso che metterà in palio un montepremi di 10 mila euro attraverso il caricamento degli scontrini sulla piattaforma www.regaliamobiellese.it che sarà attiva a partire dall’11 dicembre. Invito tutti i cittadini a visionare il regolamento e a partecipare. Come unica accortezza, e non mi stuferò mai di ripeterlo, chiedo a tutti di rispettare le regole per contrastare il diffondersi del virus”.