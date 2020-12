Occhieppo Inferiore, cambia la viabilità sulla provinciale di San Clemente

Nello scorso mese di settembre a Occhieppo Inferiore, il tratto della provinciale di San Clemente compreso tra il km 0+650 ed il km 1+400 è stato oggetto di manutenzione con la posa di bitume, grazie alla quale, eliminando le alterazioni dell’andamento plano-altimetrico rilevate nel 2019, si è ripristinato il necessario grado di sicurezza al normale transito di auto.

A seguito dell’intervento, questo tratto di provinciale non è più segnalato come “Strada deformata” e non è più soggetto al limite di 30 km/h. Revocati inoltre il divieto di sorpasso e il limite di 50 km/h nel tratto tra il km 1+400 ed il km 2+340.