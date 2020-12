Teens Basket non si ferma, presentata la maglia ufficiala della stagione 2020/21

Nonostante il perdurare dello stop alla maggior parte delle attività sportive imposto dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19, il Teens Basket Biella non si ferma: l'entourage del presidente Luciano D'Agostino infatti ha deciso di presentare le divise della prima squadra griffata ZetaEsseTi, iscritta al campionato regionale di serie C Gold.

Spiega Claudio Porta, general manager del Teens: “Non sappiamo ancora quando potremo tornare in campo, ma in questo periodo di sosta forzata il nostro progetto non si è fermato, soprattutto per rispetto e riconoscenza nei confronti dei numerosi sponsor che la scorsa estate hanno deciso di darci fiducia. Così abbiamo deciso di presentare la divisa da gioco della prima squadra di serie C Gold versione 2020/21, sperando che i nostri ragazzi possano indossarla al più presto”.

Oltre al prestigioso main sponsor di caratura internazionale ZetaEsseTi, altri15 marchi saranno presenti sulle maglie di capitan Murta e compagni: “11 su quella principale e quattro sul copri maglia - rivela il gm Porta - alcuni dei quali sosterranno anche il settore giovanile”. Dopo aver sottoscritto con le altre squadre piemontesi di C Gold un appello alla FIP per sollecitare la definizione di ipotesi di ripartenza, il Teens dunque non sta con le mani in mano.

“La priorità è riprendere tutte le attività - ricorda Claudio Porta - dal minibasket alla prima squadra. Ai bambini e ai ragazzi mancano il campo, il confronto quotidiano con i propri allenatori e coetanei. Il Covid-19 ha rallentato il progetto, ma non certo le nostre ambizioni e la voglia di crescere e metterci in mostra nel panorama cestistico piemontese”.