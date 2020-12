TeamVolley, al via webinar per atlete e famiglie sulla corretta alimentazione

La seconda ondata della pandemia da SARS-CoV-2 ha costretto nuovamente allo stop lo sport di base fino ai campionati regionali. Il lockdown cosiddetto "soft" ha fermato anche, almeno per le studentesse e gli studenti più grandi, le lezioni in presenza. Quindi, niente sport e didattica a distanza.

Un mix che dal punto di vista dell'inattività fisica, per chi fa regolarmente sport, rischia di trasformarsi in un boomerang. Ecco perché la dirigenza del TeamVolley ha organizzato un webinar aperto ad atlete e famiglie proprio sul tema della corretta alimentazione. Gli stili di vita, infatti, diventano ancora più importanti in un momento contraddistinto dalle tante limitazioni alla possibilità di movimento.

Come mangiare? Quanto? Quali sono gli alimenti che aiutano la performance agonistica? Quali invece sono da evitare? A queste e tante altre domande ha risposto la nutrizionista Elevira Marti, madre di una giovane atleta che veste i colori del TeamVolley. A partire dal concetto secondo cui "la migliore prevenzione si basa sullo stile di vita e sulla dieta, ovvero sulla ricerca di un equilibrio tra alimentazione, nutrizione, attività fisica, attività intellettiva e riposo", la dottoressa Marti ha fornito una serie di consigli davvero utili alle quasi 60 persone collegate sulla piattaforma "meet" di Google.

Si è trattato di una "chiacchierata" assolutamente informale ma che, grazie alla chiarezza e alla competenza della relatrice, ha suscitato vivo interesse e apprezzamento nell'uditorio, tanto da far pensare ad altre possibili date, magari su temi un po' più specifici e mirati. In ogni caso, visto il successo della serata, la dirigenza della società biancoblù sta pensando di utilizzare la piattaforma "meet" anche per il classico scambio degli auguri di Natale, visto che le attuali misure anti contagio non permettono iniziative di questo tipo in presenza.