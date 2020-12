Sport e covid, Trial: Il bilancio di fine anno del Team Locca Miglio

Il 2020 sta per finire e come ogni anno il Team Locca Miglio, da molti anni impegnato ai massimi livelli nella pratica agonistica e promozione del Trial, fa il punto della stagione appena conclusa. Nonostante molte manifestazioni agonistiche e promozionali non si siano potute svolgere e l'emergenza Covid abbia reso difficile ogni tipo di attività, le soddisfazioni non sono mancate. Dopo una prima delusione per Filippo Locca e Davide Coppi, visto l’annullamento della classica e antica Sei Giorni di Scozia, per la quale i due piloti si erano lungamente preparati, Filippo si consola con la vittoria nella massima categoria ELITE del Trial Play e il giovane bresciano Gabriele Saleri vince la OPEN, Campionato Italiano organizzato dalla FMI Federazione Motociclistica Italiana dove i migliori piloti nazionali si sono sfidati in collegamento streaming sulla piattaforma Zoom.

Campionato Italiano

Il campionato si è svolto regolarmente con sei gare disputate, ha dato grandi soddisfazioni ai piloti del team: Gabriele Saleri vince e diventa a soli 15 anni campione nella categoria TR3, Mattia Piana deve accontentarsi della sesta posizione nella categoria 125 ma ciò nonostante sa di essere pronto al passaggio di categoria del prossimo anno e dimostrare al meglio le sue ottime qualità. “Un plauso va al nostro pilota più “grandicello” Gianni Adami che oltre al campionato Italiano ha partecipato al campionato centro sud e ad altre innumerevoli manifestazioni” raccontano dal team.

Campionato Regionale

Purtroppo l'emergenza Covid non ha permesso ai Moto Club di organizzare tutte le manifestazioni e di conseguenza il campionato è stato validato con una sola gara, dove i fortissimi portacolori del Locca Miglio hanno fatto incetta di podi: Andrea Vaccaretti vince nella massima categoria confermandosi come succede oramai da diversi anni il pilota più forte, categoria che vede secondo e terzo nell'ordine i nostri Gianmaria Julita e Davide Coppi, Gianmaria al suo rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai boschi per un lungo periodo a sorpresa si impone su Davide. Nella categoria TR3 Massimo Ceschetti si classifica al secondo gradino del podio, Simone Lissa vince la categoria juniores A.

Una nota particolare ai risultati dei giovanissimi Trialisti allenati egregiamente da Van Rheenen Milan per tutti Sugita dove un bravissimo Fabrizio Riva vince la categoria mini Open non da meno Giulio Frassati e Manuel Bianconi secondo e terzo sbaragliando gli avversari, nella categoria mini C, Lorenzo Van Rheenen è terzo seguito da Giada Guaschino e Lorenzo Frassati. Grande soddisfazione del sodalizio per questi risultati; nella speranza di essere meno limitati il prossimo anno cercheranno di ottenere altri risultati di prestigio.