In Sport Rane Rosse, si torna in vasca nelle prove di qualificazione per gli assoluti

Cinque mesi dopo l'ultimo appuntamento agonistico ufficiale, i nuotatori piemontesi di In Sport Rane Rosse si rimettono cuffia e occhialini per tornare a gareggiare. È in programma sabato e domenica infatti la prima prova di qualificazione regionale per i campionati italiani assoluti open invernali (in programma dal 17 al 19 dicembre a Riccione): saranno 40 gli atleti piemontesi in vasca allo stadio del nuoto e alla piscina Usmiani di Torino.

Protagonista il team In Sport Rane Rosse, che schiererà i gruppi di Biella, Crescentino e Ivrea. Con loro i tecnici Riccardo Mosca (Biella), Donato Nizzia e Chiara Ferraris (Crescentino), Gianni Anselmetti e Pietro Bottino (Ivrea).

Per il gruppo di Biella In Sport Rane Rosse saranno in gara: Benedetta Gardini, Anna De Carlo, Emma De Martini, Costanza Antoniotti, Valentina Friddini, Vittoria Tessile, Giulia Vittorini, Martina Gallo, Gabriel Iury Vento, Lorenzo Panizza, Andrea Maia Narchialli, Lavinia Zanolini, Luca Di Lonardo, Luca Panizza, Virginia Siciliano, Edoardo Blotto, Tommaso N'Gakoutou, Angelica Sitzia.

Per il gruppo di Crescentino: Romina Keci, Vittoria Marsalisi, Caterina Moni, Ilaria Moro, Chiara Tapra, Eva Sereno Bigoni, Alessandro Albieri, Gabriele Chelner, Francesco Enascut, Riccardo Marsalisi, Filippo Merlo, Luca Nardi, Riccardo Ongaro, Francesco Pretolani, Edoardo Sarasso. Infine per Ivrea: Viola Fuscà, Francesca Pasquino, Stefano Linty, Simone Spediacci, Lorenzo Mosso.