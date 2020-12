Disoccupazione giovanile, Christian Zegna: “Lavoro e giovani, un binomio su cui investire”

IOLAVORO è la più grande Job Fair italiana che, nell’edizione 2020, viene realizzata interamente online: https://www.iolavoro.org. Fra i relatori della tavola rotonda "Giovani, territori e il lavoro che non c’è. Le cause della disoccupazione giovanile e le proposte per un’inversione di rotta", organizzata da IOLAVORO giovedì 3 dicembre, è intervenuto anche il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Christian Zegna.

“La disoccupazione giovanile - ha detto Zegna - è un tema che va affrontato con grande attenzione e da più prospettive. In primo luogo vanno individuate le cause, da cui emerge il grande mismatch fra le competenze richieste da parte delle aziende e quelle disponibili. In secondo luogo è importante incentivare l’ingresso dei giovani in azienda, anche dal punto di vista normativo, nella consapevolezza che proprio i giovani possono rappresentare un vantaggio competitivo fondamentale per lo sviluppo delle aziende”.

In particolare sul primo aspetto l’attività del Gruppo Giovani Imprenditori è molto intensa: “Negli ultimi anni, proprio in questo periodo, si teneva Wooooow, il salone dell’orientamento biellese, che rispondeva proprio a queste precise esigenze – ha aggiunto Zegna -. Purtroppo quest’anno non è stato possibile dare vita ad un evento così articolato, ma la nostra attività non si è fermata. Grazie a progetti come il Premio Biella Letteratura e Industria, che si occupa di diffondere la cultura di impresa fra i giovani, o Skilland, incentrato sull’orientamento diffuso, cerchiamo di contribuire in modo concreto a sviluppare nei ragazzi e nelle loro famiglie la consapevolezza rispetto alla realtà industriale presente sul territorio, alle opportunità legate alla scelta di precisi percorsi formativi e alla fiducia che noi tutti riponiamo nelle mani dei più giovani. Attraverso il dialogo fra scuola e imprese, il nostro obiettivo è formare i ragazzi rafforzando le competenze trasversali, perché ogni singolo individuo possa crescere intraprendendo una carriera che possa portare alla soddisfazione personale, ma soprattutto alla creazione di valore per l'azienda”.

Oltre al presidente GGI, alla tavola rotonda hanno preso parte: Giuseppe Berta, Docente di Storia dell’economia all’Università Bocconi di Milano; Federica Deyme, Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro; Andrea Notari, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte, Enrico Vaccarino, Vice Presidente regionale CNA Piemonte, Andrea Valentini, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori CNA Biella, Pietro Viotti, Referente regionale per l’apprendistato della Regione Piemonte; Mauro Zangola, Economista, già Direttore del Centro Studi Unione Industriale Torino.