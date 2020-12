Uomo trovato senza vita in casa nella vicina Vercelli

Un 70enne italiano è stato trovato morto in casa nel pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco, intervenuti per un "soccorso a persona”. A dare l'allarme il fratello, che non riusciva a mettersi in contatto con l'uomo e che, preoccupato, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Le squadra dei Vigili del Fuoco, con l'impiego dell’autoscala, dopo aver forzato la finestra al terzo piano del condominio ed essere entrate nell’appartamento ha ritrovato il corpo senza vita del 70enne.

Sul posto sono presenti anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri di Vercelli per gli accertamenti del caso: l'uomo sarebbe stato stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.