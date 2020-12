Trovato positivo all’alcol test oltre tre volte il massimo consentito, nei guai giovane

Nella tarda serata di ieri a Brusnengo, nel corso di un normale servizio preventivo, una pattuglia della Stazione di Masserano ha proceduto al controllo di una Ford Fiesta condotta da un 25enne del posto.

Il giovane, in evidente stato di alterazione, è stato sottoposto all’alcol test e risultato positivo per un valore di 1,60 mg./l, oltre tre volte il massimo consentito dal Codice della Strada. Per tale ragione la patente gli è stata immediatamente ritirata ed il veicolo è stato restituito al familiare intestatario.

I Carabinieri stanno anche verificando l’eventuale violazione dell’obbligo di permanenza nell’abitazione in orario notturno, dopodichè dalla caserma di Masserano partirà un rapporto diretto agli Uffici competenti.