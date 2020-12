Pupazzo di Natale a Rosazza, 24 ore dopo vandali lo distruggono. Pro Loco: “Tristezza infinita”

L’ennesimo atto vandalico di questo 2020 ha lasciato dietro di sé sentimenti di rabbia e tanta amarezza. Ieri, alcuni abitanti di Rosazza avevano realizzato un allegro pupazzo di neve sul sagrato della chiesa parrocchiale. Un modo per lasciarsi alle spalle un anno travagliato, tra emergenza sanitaria e alluvione, e per guardare alle festività natalizie con un pizzico di speranza in più.

Ma dopo appena 24 ore dalla sua realizzazione qualcuno ha pensato bene di distruggerlo. Un’opera che, a detta dei residenti, metteva allegria e felicità. I commenti in paese si sono scatenati e lo sdegno è palpabile. Lapidario il commento della presidente della Pro Loco Rosazza Nicoletta Lucchetti: “Una tristezza infinita”.