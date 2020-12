Lupo avvistato a Valdengo, il racconto: “Era nel nostro giardino, mai visto in queste zone” VIDEO

Non è la prima volta che il lupo sale all’onore della cronaca locale: negli ultimi mesi, sono state numerose le segnalazioni di avvistamento, corredate alcune volte con immagini di carcasse di animali che hanno fatto il giro del web.

Ma raramente si era riusciti a immortalarli in foto e video nitidi e chiari. Almeno fino a ieri mattina, quando una famiglia della zona ha mantenuto la calma filmando uno di questi esemplari che si aggirava tranquillamente all’interno del proprio giardino di casa, nei dintorni di Valdengo. Un vero spettacolo della natura che lasciato senza parole i componenti della famiglia.

“Vediamo cinghiali qualche volta ma un lupo è la prima volta. Non lo abbiamo mai visto in queste zone – confida al telefono il nostro lettore, autore del video – Guardavamo con curiosità dalla finestra: era un lupo bello grande. Non appena ci ha visto è scappato verso il bosco. Nel pomeriggio, è ritornato per una breve visita, poi si è dileguato nella boscaglia. Davvero impressionante”.

Di seguito il video: