Inseguimento in Valle Elvo: coppia di giovani non si ferma al posto di blocco dei Carabinieri

Coppia biellese sanzionata per diverse infrazioni, ieri nella serata, a Occhieppo Inferiore. I due giovani, un ragazzo e una ragazza, a bordo della loro auto, all'alt dei Carabinieri di Occhieppo Superiore, hanno accelerato cercando la fuga.

Immediatamente è scattato l'inseguimento e i "fuggitivi" sono stati intercettati e bloccati, dopo poco tempo, dagli stessi militari e dai colleghi della Radiomobile di Biella.

Inevitabile la sanzione per i due giovani, residenti in Valle Elvo, per violazione del codice della strada e delle norme anti Covid. Il conducente è risultato negativo al test alcolemico.