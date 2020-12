Giovane scivola per la neve e rimane ferita: Soccorso Alpino e 118 in azione a Oropa

Attimi di preoccupazione a Oropa. Nella giornata di oggi, 6 dicembre, un’adolescente era intenta a giocare quando all’improvviso è scivolata a causa della neve finendo in un’intercapedine tra l’ingresso laterale del Santuario e la strada che conduce alle Funivie. Nella caduta ha riportato alcune contusioni.

In breve tempo si è dato l’allarme e, in attesa del 118, alcuni uomini del Soccorso Alpino l’hanno raggiunta per assisterla e prestarle le prime cure. All’arrivo dell’ambulanza, la giovane è stata caricata e trasportata all’ospedale. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.