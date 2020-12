Incendio devastante a Bioglio: evacuati 3 allevatori e animali messi in salvo

Devastante incendio nel tardo pomeriggio di oggi, 6 dicembre, in località Rovella di Bioglio. Per cause ancora da accertare, una cascina è stata avvolta dalle fiamme che, in breve tempo, si sono propagate velocemente in tutto il primo piano e nel sottotetto. Sul posto si sono precipitate 9 squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Al momento è in corso l’intervento e 3 allevatori sono stati evacuati dall'abitazione. I Vigili del Fuoco stanno lavorando incessantemente per evitare che il fuoco si propaghi e distrugga tutta l’abitazione, gravemente danneggiata. Presenti, in prossimità dell’abitazione, anche alcuni recinti con molti animali da cortile (capre, oche e galline), messi fortunatamente in salvo. Presenti anche i Carabinieri di Bioglio e il sindaco Stefano Ceffa. Si indaga sull’origine del rogo.

Molto probabilmente la casa rimarrà inagibile e i tre evacuati troveranno rifugio in albergo per questa notte. Domani, forse, si capirà precisamente cosa è effettivamente successo. Sembra che qualcuno abbia visto sfiammare alcuni cavi elettrici. Ieri, invece, sempre i Vigili del Fuoco erano intervenuti in questa zona per un principio d'incendio alla canna fumaria.