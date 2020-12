Biella, uomo a terra ferito in via Lamarmora e scatta l’allarme: si indaga sulla dinamica

Momenti di apprensione ieri sera a Biella. Intorno alle 20, alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine per un uomo trovato dolorante a terra, in via Lamarmora. Quest’ultimo, un cittadino extracomunitario di 41 anni, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice verde all’ospedale di Ponderano per le cure del caso.

Sono in corso gli accertamenti di rito da parte degli agenti di Polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo, infatti, potrebbe essere stato urtato da un veicolo in transito o sarebbe scivolato a terra a causa del manto stradale, reso scivoloso dalle recenti nevicate.