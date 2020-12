A fuoco garage, paura a Lessona

Non è stata ancora stabilita la causa dell’incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi, 6 dicembre, a Lessona. Forse a causa di un cortocircuito, un garage è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. A lanciare l’allarme l’anziano proprietario preoccupato, che ha immediatamente chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le squadre di Biella e Cossato sono arrivate velocemente sul posto domando le fiamme e mettendo in sicurezza la zona. Al momento il box auto non è utilizzabile ed è in corso la quantificazione del danno, insieme ai rilievi eseguiti dai Carabinieri.