Brusnengo, ponteggi esenti TOSAP per la tinteggiatura delle facciate

Il Comune di Brusnengo ha previsto l’esenzione dalla tassa di occupazione suolo pubblico sui ponteggi per coloro che intendono tinteggiare le facciate delle case. Un incentivo dell’Amministrazione ai propri cittadini che si associa alla possibilità, concessa dallo Stato, di recuperare il 90% dei costi per le tinteggiature delle pareti fronte strada.

“Il Governo ha prorogato questa possibilità per il 2021. – annuncia il sindaco Fabrizio Bertolino – Per aiutare i cittadini ad abbellire le proprie case ed il paese, coloro che faranno domanda per tinteggiare le pareti non pagheranno la TOSAP sui ponteggi”.