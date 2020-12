Laboratorio analisi, Asl Biella precisa: "Nuovo strumento in via di sperimentazione"

È notizia di pochi giorni fa: la Regione Piemonte ha acquistato e consegnato all'Ospedale di Ponderano una nuova linea di macchinari (composta da un termociclatore e da un estrattore di materiale genetico) con lo scopo di implementare il numero di tamponi processati. Per l’acquisto, costato complessivamente 230mila euro, è stata utilizzata la gara già aperta per l’acquisto degli strumenti di Arpa e Upo. Un potenziamento del laboratorio analisi di Biella su cui si puntava da tempo.

In merito all'acquisizione della nuova strumentazione, Asl Biella precisa: "Si tratta di una vera e propria piattaforma diagnostica che si pone come quarto gradino per completare le tre linee preesistenti in laboratorio per analizzare tamponi Covid. La quarta linea introdotta è a tutti gli effetti in una scia di potenziamento richiesto al laboratorio di Biella e verrà attivata, in via sperimentale, già dalla prossima settimana. Questa “sperimentazione" è solo funzionale alla effettiva dimostrazione della capacità produttiva della strumentazione oltre che essere un test sui nuovi reattivi. Con la quarta linea attiva e le altre tre funzionanti si superano i 1000 tamponi al giorno. Una potenzialità che potremo soddisfare se ovviamente ci sarà la necessità. Per quanto attiene il personale l‘organico dei tecnici è stato incrementato di 4 unità per il periodo di emergenza; di questi l’ultimo ha preso servizio il 1 dicembre".