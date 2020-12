Candelo, libri in regalo ai nuovi nati 2020. E sui buoni spesa…

Novità dal comune di Candelo. L’amministrazione a guida Gelone ha previsto una nuova erogazione dei buoni spesa, come già accaduto negli ultimi mesi, per l'acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità, farmaci. I destinatari sono i residenti in Candelo che si trovano in stato di necessità economica a causa dell'emergenza Covid-19.

Da venerdì 4 dicembre, e fino al 14 dicembre è possibile presentare domanda per beneficiare dei buoni spesa da utilizzarsi negli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie di Candelo che aderiranno all'iniziativa. Gli interessati possono scaricare il modulo per la richiesta sul sito internet del Comune di Candelo. La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo mail a candelo@comunedicandelo.it o, previo appuntamento, consegnata all'ufficio politiche sociali del Comune oppure allo sportello Iris in via F. Bianco entro lunedì 14 dicembre.

Si invitano i commercianti ad aderire entro giovedì 10 dicembre inviando il modulo per la manifestazione d’interesse, scaricabile dal sito internet del Comune di Candelo. La domanda dovrà essere inviato al Protocollo a mezzo mail candelo@comunedicandelo.it L'elenco dei punti vendita aderenti, in costante aggiornamento, sarà pubblicato sul sito.

Inoltre, nell’ambito di “Candelo città che legge" e del progetto nazionale in collaborazione con la Biblioteca di Biella "Nati per leggere" saranno consegnati ai nuovi nati 2020 dei libri pensati appositamente per stimolare la lettura dei genitori ai figli. Il dono sarà consegnato a domicilio a cura dell'amministrazione comunale.

Infine, il Comune ha aderito al Piano Regionale Piemontese “Gioco d’azzardo patologico iniziative di contrasto al fenomeno”. Si tratta di una serie di iniziative, che partiranno al termine del periodo di emergenza, che vedono coinvolti i Comuni, gli istituti comprensivi e le associazioni in azioni di prevenzione contro il fenomeno della ludopatia. Il progetto si esplicita attraverso attività laboratoriali di teatro visivo, laboratoriali di videomaker, giochi di ruolo, attività in classe, di ricerca, rielaborazione e diffusione dei risultati.