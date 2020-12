Borriana, Fratelli d’Italia contro il ddl Zan

Il disegno di legge Zan-Scalfarotto, attualmente in discussione presso la seconda commissione giustizia del Senato, che prevede "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”, ha lo scopo di colmare un vuoto normativo.

Oggi la legge punisce i reati e i discorsi di odio fondati su caratteristiche come la nazionalità, l’etnia o la religione. Con la nuova legge, che modificherebbe gli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, potranno essere puniti allo stesso modo i reati di discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

A Borriana Fratelli d’Italia, gruppo di minoranza in consiglio comunale, si schiera contro questo disegno di legge. Contrarietà espressa con una mozione presentata al sindaco, con la quale chiede che l’Amministrazione Comunale si faccia portavoce presso le istituzioni del dissenso alla sua approvazione in quanto, secondo Fratelli d’Italia, la legge, con lo scopo di garantire una protezione differenziata e rafforzata per le discriminazioni in questione, violerebbe le libertà di pensiero, parola, opinione, associazione, stampa, educazione, insegnamento e religiosa, tutelate dalla Costituzione.

Fratelli D’Italia fonda la propria mozione proprio sulla Carta Costituzionale. In particolare cita l’articolo 3 il quale, affermando il principio di uguaglianza sostanziale di fronte alla legge, tutela ogni cittadino da atti discriminatori e violenti basati su sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali. E gli articoli 21, a tutela la libertà di manifestazione del pensiero, e 25, che sancisce il principio di legalità, osservando che la nuova legge, essendo vaga nella definizione delle condotte discriminatorie, introdurrebbe reati di opinione che punirebbero le persone che, per credo religioso o motivi politici, filosofici o culturali, vogliano proteggere la famiglia tradizionale centrata sul binomio uomo-donna o il sacramento matrimoniale.

Fratelli d’Italia contesta inoltre il fatto che esista un vuoto normativo nell'ordinamento, eccependo che sono in vigore norme che assicurano piena tutela dell'integrità fisica e psicologica, e del decoro e dignità della persona, e che queste norme non sono applicate in maniera depotenziata nel caso di violenze e discriminazioni fondate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.

A fondamento di questa tesi, Fratelli d’Italia cita L'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, istituito presso il Ministero dell'Interno, indicato nello stesso disegno di legge, i cui dati statistici non indicano l'emergenza di punire condotte discriminatorie per ragioni di orientamento sessuale o di identità di genere: nel periodo intercorrente tra il 10 settembre 2010 ed il 31 dicembre 2018, le segnalazioni per tali condotte sono state in tutto 212.

Netto disaccordo anche per l’articolo 7 del disegno di legge, che istituirebbe la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, invitando le scuole a garantire la sua celebrazione, con l’inserimento di manifestazioni nei piani dell'offerta formativa. “Appare messa in pericolo – dichiara Fratelli d’Italia - la libertà di coscienza e la responsabilità educativa dei genitori nei confronti dei propri figli, in spregio ai dettami della Costituzione ed ai principi fissati dall'art. 14 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, in base al quale "gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto e il dovere dei genitori e dei tutori legali di guidare il fanciullo nell'esercizio di tali diritti in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità”".