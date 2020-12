Casapinta: Dall'amministrazione comunale test rapidi a prezzo convenzionato

Il comune di Casapinta, in collaborazione con la dottoressa Carla Furno Marchese, ha messo a disposizione della popolazione l'effettuazione a prezzo convenzionato del test rapido antigenico per rilevare il covid. "Grazie ad un contributo statale dedicato all'emergenza - spiega il sindaco Mauro Fangazio - abbiamo potuto acquistare i kit di test rapido, messi a disposizione di chiunque abbia la necessità. Grazie anche alla ragguardevole disponibilità della dottoressa, attraverso la quale abbiamo potuto proporli a prezzo calmierato: 20 euro per i residenti e 30 euro per i non residenti". Per prenotare un appuntamento è necessario telefonare al numero 345/9306107.