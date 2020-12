“Cultura+”, da Fondazione CRB 90 mila euro per ripartire con la cultura

Arte, danza, teatro e poi mostre, eventi, conferenze: appare come un meraviglioso “libro dei sogni” l’elenco dei progetti culturali che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deciso di sostenere con circa 90 mila euro attraverso il bando “Cultura+” e che nei prossimi mesi, covid permettendo, dovrebbero contribuire a riportare il Biellese alla normalità.

Il settore culturale è infatti tra quelli che hanno più sofferto per le misure di chiusura e distanziamento sociale imposte dal virus, ma è anche quello che più tenacemente sta cercando di sopravvivere, proprio grazie alla forza interiore che solo la cultura può dare.

Molti degli eventi finanziati dalla Fondazione stanno infatti affrontando in questi mesi la necessità di una non semplice riprogrammazione tenendo conto anche della necessità di pensare alla propria presenza on line in alternativa o in affiancamento alla dimensione fisica.

I contributi della Fondazione in questa tornata erogativa hanno sostenuto importanti progetti espositivi come ad esempio la mostra “Il viaggio, la scoperta di nuovi orizzonti” a cura dell’Associazione Stilelibero al Polo culturale di Biella Piazzo; un’iniziativa che rafforza la sinergia vincente tra i tre palazzi del Polo e che dovrebbe prendere avvio con il nuovo anno.

“La cultura costruisce il senso di un’identità, indica la visione del futuro, è ciò che ci fa essere autenticamente umani – spiega la Fondazione – per questo ogni contributo, piccolo o grande che sia, è insostituibile e vitale”.

Compatibilmente con la situazione sanitaria saranno dunque molti gli eventi che l’anno prossimo animeranno la città e il territorio attraverso proposte di grande valore in tutti i settori: dall’arte alla danza, dal teatro alla musica.

Con il bando Cultura+ la Fondazione fa dunque una scommessa per il futuro in cui a vincere sarà tutto il territorio.

Questo l’elenco completo dei contributi deliberati:

Bando Cultura+ (TOTALE € 88.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 88.000,00 Arte, attività e beni culturali € 88.000,00

€ 7.500,00 Associazione Stilelibero - Vigliano Biellese (BI), per la manifestazione il Viaggio. La scoperta di nuovi orizzonti - quarta edizione;

€ 7.500,00 Opificiodellarte – Biella, per la manifestazione - Tessere - trame artistiche contemporanee;

€ 7.500,00 Fondazione Egri per la Danza – Torino, per la manifestazione - I punti danza 2020/21 - rassegna interscambi coreografici 2020/21;

€ 5.000,00 Biella Jazz Club – Biella, per la manifestazione Jazz on 55;

€ 5.000,00 Comune di Muzzano - Muzzano (BI), per la mostra 'Antonio Bertola e la cultura dello stato sabaudo tra XVII e XVIII secolo. Un biellese nella capitale';

€ 5.000,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale – Biella, per la mostra - Sia luce. Percorsi tra arte e spiritualità;

€ 5.000,00 Nuovo Insieme Strumentale Italiano Siglato N.i.s.i. Artemusica - Salussola (BI), per la rassegna Musica e medicina 2021 - XXI edizione;

€ 5.000,00 Associazione Culturale Noi Biellesi – Biella, per la manifestazione Metamorfosi contemporanee;

€ 5.000,00 Bi-Box – Biella, per la manifestazione - In Giappone la bellezza è iniziatica;

€ 4.000,00 Occhi Aperti Società Cooperativa Sociale Onlus – Napoli, per la manifestazione - Creati-vita 1° simposio sociale internazionale d'arte di Biella;

€ 3.000,00 Comune di Candelo - Candelo (BI), per la manifestazione Change of Imago;

€ 3.000,00 Storie di Piazza - Bioglio (BI), per la manifestazione - La casa di Muzzano;

€ 3.000,00 Associazione Insieme È...di Più – Biella, per la manifestazione L'arte dello spettacolo come espressione 'teatro-canto-cinema-danza';

€ 3.000,00 Better Places Aps – Biella, per la manifestazione Hydro dal vivo 2020 > 2021;

€ 3.000,00 Associazione Culturale Nuovi Amici del Jazz – Finale Ligure (SV), per la manifestazione Jazz a teatro;

€ 3.000,00 Associazione Culturale Nuvolanove - Milano, per la manifestazione Teatro in valle - Piedicavallo theatre festival: va in scena la natura;

€ 3.000,00 Associazione Di Comuni Slowland Piemonte – Roppolo (BI), per la manifestazione Terre d'opera;

€ 2.500,00 Associazione Turistica Pro Loco Pollone - Pollone (BI), per la mostra di pittura e scultura 'ricordando il Sandrun' a 50 anni dalla scomparsa 24 luglio 1970;

€ 2.000,00 Associazione Culturale Il Prisma - Trivero (BI), per l'organizzazione del Festival dell'eresia 2021;

€ 2.000,00 Associazione Mambo Forro' Asd - Cerrione (BI), per la manifestazione I segreti della corona;

€ 1.000,00 Associazione Cori Piemontesi - Verbania (VB), per la manifestazione Le voci dopo il silenzio;

€ 1.000,00 Comunità Ebraica di Vercelli - Biella, Novara, V.C.O. - Vercelli (VC), per la rassegna: un futuro tra storia e memoria;

€ 1.000,00 U.b.a. Unione Biellese Astrofili - Occhieppo Inferiore (BI), per la manifestazione - Star party 2020;

€ 1.000,00 Pro Loco di Mongrando Associazione Turistica - Mogrando (BI), per la manifestazione Monbricks.