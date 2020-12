Dal Nord Ovest - Neve, maltempo e danni nel Vercellese: oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco

Nel giorno di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, il Comando di Vercelli si è trovato impegnato, in tutto il territorio provinciale, in diversi interventi a causa del maltempo e delle abbondanti nevicate. Si sono registrate squadre impegnate per circa 40 interventi di diversa tipologia, molti dei quali riguardanti alberi caduti o pericolanti, tralicci elettrici a rischio caduta, oltre all'isolamento di Cellio con Breia, in località Crabia. Le squadre hanno continuato a mantenere vivo il loro impegno per risolvere con dedizione le difficoltà della popolazione.