Vigili del Fuoco di Cossato, Santa Barbara nel ricordo del collega Cristian Scagliotti FOTO

Era il 9 dicembre 2017 quando Cristian Scagliotti, Vigili del Fuoco volontario in forze al distaccamento di Cossato, ha deciso di compiere l'estremo gesto. Aveva 31 anni. Sono passati 3 anni da quel giorno, ma il suo ricordo rimane sempre vivo nelle menti e nei cuori dei suoi colleghi, che ancora custodiscono il suo elmo in nome di tutte le ore trascorse insieme a lavorare per salvaguardare la vita del prossimo. In un anno segnato dalla pandemia, anche i Vigili del Fuoco di Cossato hanno potuto celebrare Santa Barbara soltanto in forma ristretta, ma hanno scelto di farlo proprio nel ricordo di Cristian: questa mattina, 5 dicembre, i volontari si sono ritrovati al cimitero di Candelo per salutarlo ancora una volta. Inevitabile la commozione da parte di tutti i presenti, a partire dal comandante Alessandro Corrias: tutti insieme hanno deposto una corona di fiori sulla sua tomba, per poi stringersi in qualche minuto di silenzio in suo onore. La messa di suffragio, invece, verrà celebrata alle 18 di lunedì 7 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Pietro.