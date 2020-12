Santa Barbara ai tempi del Covid con celebrazione in Duomo. Sospesa la Consegna delle Onorificenze FOTOGALLERY

Una Santa Barbara comprensibilmente diversa quella celebrata ieri 4 dicembre dal corpo dei Vigli del Fuoco di Biella. La giornata commemorativa, nel rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid-19 ha previsto alle ore 10,30, presso la Cattedrale di Biella, la Celebrazione della S. Messa officiata da Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella.

Nella sede del Comando, solo alla presenza del personale dipendente e con la straordinaria partecipazione del nuovo Prefetto di Biella, Franca Tancredi alle ore 9.15 si è tenuta la Cerimonia del ricordo ai Caduti dei Vigili del Fuoco. Il Comando, conscio dell'attenzione e della riconoscenza della collettività sempre pronta ad esprimere sinceri sentimenti di ammirazione e affetto, con il presente messaggio ringrazia tutta la collettività per condividere il particolare evento che come di consueto è dedicato ai “consuntivi” sull’attività svolta durante l’anno passato; ai “ringraziamenti” da rivolgere a tutti coloro, esterni all’Amministrazione come al personale dipendente, i quali in ogni circostanza hanno offerto la loro preziosa opera permettendo al Comando di esprimere il meglio nei settori di competenza istituzionale; ai riconoscimenti per i dipendenti per sottolineare i traguardi raggiunti; al ricordo dei caduti in adempimento del proprio servizio.

L’anno trascorso ha visto operare il Comando secondo standard e risultati in linea con gli anni precedenti, in un contesto storico che ha richiesto un impegno straordinario di attenzione e responsabilità per via dell’emergenza sanitaria in atto che sta colpendo il nostro Paese. Un anno che ha imposto un rilevante cambiamento culturale obbligando il personale ad arricchire il bagaglio delle misure igienico sanitarie ed a migliorare il proprio stile di vita, dal punto di vista personale e lavorativo, confermando il teorema che il successo, di qualsiasi impresa umana, non può prescindere dal lavoro di squadra. Un ringraziamento particolare è rivolto al Dott. Pettinelli Luciano, medico incaricato del Comando, ed all’ASL di Biella per la preziosa collaborazione prestata, di grande aiuto strategico per la continuità e l’efficienza dei servizi vigilfuoco. Di seguito si riportano in sintesi i dati più significativi relativi all’attività svolta dal Comando dal 4.12.2019 al 3.12.2020.

ATTIVITA’ DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. BIELLA NEL 2020 Come noto l’attività istituzionale mira all’assolvimento dei servizi finalizzati alla tutela della vita umana ed alla salvaguardia dei beni mediante il soccorso tecnico urgente, i controlli di prevenzione incendi, la vigilanza nei luoghi di pubblico spettacolo, la formazione per addetti alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, la diffusione della cultura della sicurezza.

ATTIVITA’ DI SOCCORSO TECNICO URGENTE Nel corso del 2020 l’opera di soccorso si può sinteticamente riassumere con l’intervento di 3605 squadre in circa 2823 interventi di cui n.1974 effettuati dalla sede di Biella, n 481 da quella di Trivero, n. 569 da quella di Cossato. È confermato il numero di interventi effettuati, in linea con quelli degli ultimi anni, distinti in: n. 370 interventi per “incendi ed esplosioni” di cui n. 57 per “Incendio bosco, sterpaglie e colture”; n. 303 per “Incendio normale (generico)”; n. 10 per “Incendi rifiuti”; n. 101 interventi per “Danni d’Acqua”: n. 55 per “Danni d'acqua in genere”; n. 29 per “Danni d'acqua per rottura tubazioni”; n. 8 per “Straripamenti”; n. 9 per “Prosciugamenti”; n. 93 interventi per “Incidenti stradali”: 2 n. 64 per “Incidente stradale generico”; n. 29 per “Rimozione ostacoli non dovuti al traffico”; n. 1041 interventi per “Soccorsi e salvataggi” di cui: n. 129 interventi riguardanti animali; n. 268 interventi di soccorso alle persone; n. 45 per “Ascensori bloccati”; n. 632 per “Bonifica da insetti”; n. 55 per “Recupero animali”; n. 10 per “Ricerca e ricognizione aerea”; n. 10 per “Ricerca persona (SAR)”; n. 74 per “Salvataggio animali”; n. 207 per “Soccorso a persone”; n.139 interventi per “Dissesti Statici” di cui: n. 5 per “Cedimento sede stradale”; n.7 per “Crollo parziale di elementi strutturali”; n.43 per “Dissesto statico di elementi costruttivi”; n. 61 per “Frane”; n.14 per “Sopralluoghi e verifiche” n.22 interventi per “Falso allarme” n.954 interventi “Vari” di cui: n.326 per “Alberi pericolanti”; n.290 per “Apertura porte e finestre”; n. 94 per “Fughe gas”; n. 50 per “Messa in sicurezza impianti di servizio”; n. 92 per “Servizio di assistenza generico”; n. 2 per “Recupero salme”; n.75 per “Attività di polizia giudiziaria” n. 52 “Interventi non più necessari” n. 25 per “Fuoriuscite, dispersioni o emissioni di sostanze tossiche, comburenti o asfissianti” n. 33 interventi di supporto ai Sindaci per emergenza COVID-19

L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI ha riguardato n.740 pratiche evase, di cui: n.62 esami di progetti; n.280 rinnovi attestati di conformità antincendio; n.282 SCIA pervenute e n.269 Sopralluoghi effettuati art.4 DPR 151/2011; n.12 Sopralluoghi effettuati art. 19 D.Lgs 139/2006 n.20 Esposti;

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA n.16 pratiche disciplina sanzionatoria D.Lvo 758/94 (sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro); n.20 sopralluoghi di verifica a seguito di esposti-denuncia e di intervento di soccorso; n.19 informative all’Autorità Giudiziaria;

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ESTERNA ha visto l’espletamento di CORSI ANTINCENDIO D.Lvo 81/2008 (sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro): n.4 corsi espletati per un totale di 32 ore di lezione teorico/pratica; n.120 lavoratori formati (come addetti alle emergenze nei luoghi di lavoro); n.1 corsi di aggiornamento espletati per un totale di 8 ore di lezione; n.15 lavoratori aggiornati; n.6 sedute di esami; n.60 unità abilitate alla lotta antincendio nei luoghi di lavoro.

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA L’impegno del personale finalizzato al miglioramento ed al mantenimento della capacità per intervenire professionalmente preparati ed in sicurezza nel corso del 2020 ha visto realizzare le seguenti attività: Sono state organizzate ed effettuate ben 7 addestramenti (300 ore di prove addestrative) nelle tecniche speleo-alpini-fluviale (SAF), 40 ore nelle tecniche di primo soccorso sanitario TPSS, 8 addestramenti nella materia NBCR nucleare batteriologico chimico e radiologico, 5 giornate di formazione nella materia USAR (Ricerca e soccorso persona in calamità), da aggiungere all’addestramento giornaliero, quotidianamente svolto presso tutte le sedi di servizio. Il Comando ha preso parte a 10 corsi tenuti sul territorio nazionale, riguardanti le varie discipline connesse al soccorso interessando -25 discenti per complessive 2000 ore di formazione in -225 giorni di lezione.

Quest’anno la consueta Consegna delle Onorificenze è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi nel rispetto delle disposizioni anticontagio Covid-19. Il Conferimento delle Croci di Anzianità al personale per il lodevole servizio nel Corpo Nazionale per oltre 15 anni: - I.I.E. BALDI GIUSEPPE - C.S.E. LOMBARDO DAVIDE - V.F.C. PONTONE ANTONIO - V.F.C. TRIANNI COSIMO - V.F.C. ZITO MARCO - V.F.E. BARBERA EMANUELE - V.V. ZUCCA RICCARDO - V.V. REGAZZI ROBERTO Il Conferimento dell'Astuccio di Commiato al personale collocato a riposo a: - Ispettore Antincendio DAVI’ SILVIO - Ispettore Antincendio COSIMO MAURO - Capo Reparto SOSTER BERNARDO - Capo Reparto LUISETTI MARCO - Operatore Esperto KOTLAR INES.