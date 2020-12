Piante cadute e frazione Valle di Pralungo senza corrente: Vigili del Fuoco all'opera

Anche oggi giornata di interventi per i Vigili del Fuoco biellesi. Nel pomeriggio sono state effettuate diverse operazioni per la rimozione di piante cadute a causa della neve, in particolare nella zona della Serra e in località Broglina a Magnano. Poco fa invece, si è concluso un intervento in frazione Valle a Pralungo, dove un guasto ha fatto saltare la corrente. Gli uomini del 115 sono intervenuti con i generatori e hanno richiesto l'assistenza dei tecnici dell'Enel, giunti successivamente sul posto per riportare la situazione alla normalità.