Anche oggi i volontari dell'Antincendi boschivi di Valdilana, di Crevacuore e della Valle Sessera sono stati impegnati su diversi interventi in zona. In tutti i casi, gli operatori si sono occupati di rimuovere le piante cadute sotto il peso della neve, mettendo in sicurezza le strade e permettendo così alla viabilità di essere ripristinata.