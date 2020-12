Neve e disagi nel Biellese, giornata di incidenti e mezzi fuori strada o in panne

Giornata di disagi quella di ieri, 4 dicembre, a causa della neve caduta sulla quasi totalità della provincia di Biella. Già dal mattino forze dell'ordine e Vigili del Fuoco sono stati impegnati su diverse strade biellesi: a Valle Mosso, un'auto della Protezione Civile è finita fuori strada a causa dell'asfalto reso viscido dalla neve; le forze dell'ordine hanno quindi istituito il senso unico alternato affinché l'auto fosse recuperata e il traffico tornasse a fluire regolarmente. A dirigere la viabilità anche la Polizia Locale, intervenuta insieme ai tecnici della provincia che nel frattempo hanno sgomberato la strada.

Poco dopo, alla Balma di Campiglia, un'altra vettura è finita fuori strada. Dopo il passaggio dello spazzaneve, l'auto ha ripreso la sua corsa e la circolazione è stata ripristinata. Si torna a Valdilana dove, sempre nella mattinata di ieri, due camion sono rimasti bloccati a causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale. Il rimorchio di uno dei due, inoltre, è stato colpito da un albero caduto. I mezzi sono stati recuperati dal carro attrezzi mentre i Vigili del Fuoco rimuovevano la pianta mettendo in sicurezza la zona. Alla guida del camion danneggiato un 58enne torinese dipendente di una ditta di autotrasporti, rimasto illeso.

Nel pomeriggio, invece, un albero è finito su un'auto che in quel momento stava transitando tra Pray e Crevacuore in direzione di Borgosesia. Della vettura, un Ford C-Max condotto da una 39enne di Camandona, è stato danneggiato il cofano motore e il faro anteriore sinistro. Più tardi, intorno alle 17, un 57enne ha perso il controllo del suo Fiat Qubo finendo fuori strada in via per Piverone, a Zimone. Anche in questo caso è intervenuto il carro attrezzi.

Infine, verso le 21,30 alcuni automobilisti hanno segnalato diverse piante cadute all'altezza della galleria di Croce Mosso, in frazione Ponzone a Trivero Valdilana. Il tratto di strada è stato quindi chiuso al traffico dalle forze dell'ordine, permettendo ai Vigili del Fuoco di procedere con la messa in sicurezza della zona. Nel frattempo, il geometra responsabile del settore strade della Provincia ha garantito il transennamento dell'area interessata ed un sopralluogo in giornata per l'eventuale rimozione di tutte le piante.