Il Liceo G&Q Sella si stringe intorno al suo preside per la scomparsa della moglie

Tutta la comunità scolastica del Liceo “G. e Q. Sella” esprime il proprio cordoglio e si stringe intorno al Dirigente Scolastico Gianluca Spagnolo e ai suoi figli Letizia e Gregorio per la recente scomparsa della moglie e madre Barbara Landi con queste parole: "Caro Preside, cari ragazzi, tutti noi, dallo staff della presidenza al corpo docente e collaboratori scolastici e personale di segreteria, dagli studenti alle loro famiglie, vorremmo manifestarvi la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore e ci dispiace che per le norme dell’emergenza sanitaria non potremo, come vorremmo, essere con voi fisicamente per porgere l’ultimo saluto a Barbara. Ognuno di noi vorrebbe dire il suo “grazie” per la sensibilità e l’impegno che il nostro Dirigente Scolastico ha profuso verso l’istituto in questi ultimi tempi, nonostante i difficili momenti vissuti. Vorremmo con le parole del poeta Ungaretti poter in qualche modo rincuorarvi: 'Questo sole e tanto spazio/ Ti calmino. Nel puro vento udire/Puoi il tempo camminare e la mia voce./ Ho in me raccolto a poco a poco e chiuso/ Lo slancio muto della tua speranza/ Sono per te l’aurora e intatto giorno'".