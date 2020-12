Accusa un malore ma la neve blocca l'ambulanza, arriva il Soccorso Alpino

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di ieri, 4 dicembre, a Piedicavallo, per un uomo di 66 anni che necessitava di un soccorso dopo aver accusato un malore in casa. Nel raggiungere il paese, l'ambulanza è rimasta bloccata dalla neve e non ha più potuto proseguire. La situazione è stata immediatamente alla centrale operativa di Grugliasco, che ha richiesto l'intervento dei volontari del Soccorso Alpino. Mentre due operatori del raggruppamento locale si avviavano verso l'abitazione, una Jeep della delegazione di Cossato ha raggiunto i sanitari caricando a bordo medico e infermiere. Giunti sul posto, insieme hanno soccorso l'uomo, che è stato prima portato fino all'ambulanza e poi trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni, al momento, non sono note.