Cartoline dal Biellese innevato, gli scatti dei nostri lettori FOTOGALLERY

La neve è suggestiva in tutte le sue forme, ma alcune immagini che la rendono protagonista si trasformano in vere e proprie cartoline. Ecco alcuni scatti del Biellese ricoperto di bianco che i nostri lettori hanno inviato alla redazione. Tra le zone immortalate abbiamo una panoramica di Zumaglia (foto di copertina), Locato Superiore di Andorno, Monte Asinaro in Valle Cervo, il castello di Castellengo e il cimitero di Rosazza (ultima foto della gallery, scattata da Paolo Rosazza P.).