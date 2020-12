Biella e La Plata, incontro in poesia a Neuquén (Patagonia Argentina)

Ancora in tempi di COVID, in cui ci prendiamo tutti cura di noi stessi e di altri in modo responsabile, l’incontro si è svolto a distanza utilizzando la piattaforma virtuale “Zoom”, per la lettura di poesie, storie e racconti di migrazioni sarde e italiane che, attraversando mari e oceano, mette in contatto lingua e cultura sarda, italiana, piemontese e argentina.

Presente Marianela Fava Signorini, giovane del Circolo Sardo “Domus Sardinia”, di Neuquén nella Patagonia Argentina. Con lei, un grande abbraccio virtuale, al di là delle migliaia di miglia marine che separano le terre di origine e quelle di adozione.Durante l’incontro, la lettura di proverbi africani del Padre Oliviero Ferro tradotti in sardo campidanese da Angelo Solinas e di opere del poeta contemporaneo Nicola Loi, precedentemente pubblicate sul sito web di “Su Nuraghe” e su altri mezzi di informazione tradizionali e on-line.

Particolarmente gradita la presenza di Anna Paula Nicolo, giovane sarda di seconda generazione, di origine piemontese da parte di padre, con i nonni provenienti da Graglia (Biella). Commossa ed emozionata, per la prima volta ha letto poesie in sardo. A fine serata, è stata fissata la data del prossimo appuntamento: martedì 22 dicembre 2020, alle 21:00 ora italiana, ore 17:00 dall’altra parte dell’oceano.