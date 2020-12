"Assorbenti gratis per tutte le donne", da Candelo la proposta di Veronese

Assorbenti gratis per tutte le donne. Questa la proposta del Gruppo di minoranza Candelo per Tutti, rappresentato dal consigliere Elettra Veronese, che sull'argomento ha presentato una mozione. "Ciò che suggeriamo al nostro Comune - spiega la capogruppo - è di adottare una scelta pragmatica e progressista, destinando allo scopo uno specifico capitolo di spesa, a maggior ragione data la crisi sanitaria ed economica innescata dalla diffusione del covid. Questa scelta si prefigge l’ambizioso proposito di combattere la “period poverty”, ovvero l’impossibilità di acquistare prodotti per l'igiene femminile da parte delle donne in condizioni economiche svantaggiate. Un tale provvedimento, inoltre, contribuirebbe ad abbattere lo stigma sulle mestruazioni ancora largamente diffuso".

Con lo slogan “Le mestruazioni non si fermano durante le pandemie”, è stata la Scozia il primo Paese al mondo ad avere recentemente adottato una Legge in tal senso, riconoscendo la validità e correttezza delle statistiche che denunciano come una studentessa su quattro, per motivi economici, ha difficoltà a reperire gli assorbenti.



"L'accesso ai prodotti igienici femminili - spiega Veronese - è da anni al centro di numerosi dibattiti in tutta Europa, con l’unico risultato di aver portato alcuni Paesi a diminuire l’aliquota su tali prodotti, fino ad azzerarla come l’Irlanda. Ma non in Italia, dove questo mercato, dato da circa 21 milioni di donne italiane fruitrici, che vale circa 510 milioni di euro, ha visto ridotta l’aliquota soltanto sull’1% dei prodotti. Candelo quindi può dare il “là” sul territorio nazionale, con l’auspicio che ne seguano norme a livello centrale, nel mentre portando avanti una campagna che nel concreto valorizza e tutela la donna, quanto meno a livello locale, anche in questo aspetto così intimo e ancora oggetto di pregiudizi".