Anche a Masserano test rapidi convenzionati per residenti e non residenti

Da oggi, sabato 5 dicembre, anche a Masserano è disponibile il servizio di effettuazione del test rapido per individuare la presenza del covid. Grazie alla collaborazione tra la Farmacia del dottor Rasario, il comune di Masserano (che ha acquistato i kit attraverso un contributo statale) e la Pro Loco (che ha messo a disposizione una struttura temporanea in cui effettuarli) sarà possibile richiedere il servizio su prenotazione. I tamponi saranno effettuati da un'infermiera professionale di Masserano di fronte alla farmacia in piazza Boggio, sia all'interno della struttura adibita sia in modalità drive-in dal proprio veicolo. Il costo per i residenti è di 22 euro anziché 32. Prenotazione obbligatoria al numero 015/96935.