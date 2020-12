Cerrione, dal comune un contributo sulla Tari per le attività costrette alla chiusura

Nella giornata di ieri, 5 dicembre, la Giunta di Cerrione ha istituito un contributo compensativo sulla Tassa Rifiuti 2020 a favore degli esercizi commerciali costretti alle chiusure forzate imposte nella scorsa primavera e nell'autunno per il contenimento dell'emergenza coronavirus. Il contributo una tantum sarà riconosciuto alle seguenti categorie (categorie merceologiche indicate su avvisi di pagamento TARI): negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni durevoli; attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere); ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; bar, caffè, pasticcerie.

In base alle modalità di chiusura il contributo sarà in percentuali diverse: se la chiusura è stata totale, il comune coprirà per il 30% il costo della Tari dovuta per l’anno 2020; se è stata totale nel primo periodo (marzo-aprile-maggio) e parziale con asporto e/o consegna a domicilio nel secondo periodo (novembre-dicembre), la percentuale scende a 25%; se invece la chiusura è stata soltanto parziale con asporto e/o consegna a domicilio, il comune riconoscerà il 20% della bolletta. Tutto ovviamente a condizione della dimostrazione del pagamento della rata di acconto Tari 2020.

Per ottenere il riconoscimento del contributo sarà necessario presentare la domanda all'Ufficio Tributi (tel 015 671341 interno 4 per appuntamento) oppure via pec tributi.cerrione@anutel.it entro mercoledì 16 dicembre. Sull'importo del contributo compensativo concesso dal Comune sarà applicata la ritenuta d’acconto nella misura del 4% prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973, così come chiarito per il caso di specie nella risposta dell’Agenzia dell’Entrate n. 494 del 21/10/2020. Il contributo verrà riconosciuto mediante compensazione con quanto dovuto dall'attività commerciale per l'anno in corso mediante la riemissione dell'avviso di pagamento e del relativo modello F24. Limitatamente per i beneficiari di questo contributo, la scadenza di pagamento del saldo Tari 2020 è posticipata dal 16 al 31 dicembre.