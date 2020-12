Viverone, nuovi buoni spesa alimentari per la popolazione

Perdura l’emergenza sanitaria e anche a Viverone tornano i buoni spesa alimentari previsti dalla Protezione Civile. I moduli di domanda ed i criteri di assegnazione sono pubblicati sul sito comunale. “E’ stata rifinanziata l'assegnazione di questi buoni – afferma il sindaco Renzo Carisio –. Ricordo che possono essere utilizzati solo per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità come medicinali, indumenti, scarpe, e prodotti per il riscaldamento come pellet e legna. Gli uffici comunali sono a disposizione per eventuali chiarimenti”.

Uffici comunali a disposizione anche per negozi, minimarket, discount e farmacie che vogliono aderire al bando per entrare a far parte delle attività in cui possono essere spesi i ticket. “Il Comune – continua Carisio – si impegna a pubblicare, sul proprio sito ed altri organismi promozionali, l’elenco di questi esercizi. Verranno inseriti eventuali esercenti presenti al di fuori del territorio comunale unicamente nei casi in cui la tipologia di esercizio non sia presente nel comune, oppure se la tipologia di esercente presente nel comune non abbia manifestato interesse alla partecipazione”. Anche il bando e il modulo per la manifestazione d'interesse sono pubblicati sul sito comunale.