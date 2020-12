Nuova Giunta per l'Uncem Piemonte, tra i vicepresidenti il sindaco di Pray Matteo Passuello

"È un'ottima squadra - afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem - Sono contento di poter avere nell'Ufficio di Presidenza due amministratori esperti, puntuali e lungimiranti come Igor De Santis e Matteo Passuello. Le donne e gli uomini in Giunta sono persone molto preparate, determinate, insieme a un Consiglio della Delegazione Uncem che rappresenta tutti i territori, tutte le 56 Unioni montane del Piemonte. Siamo pronti a lavorare con la Regione e con le Istituzioni nazionali e regionali per promuovere sviluppo locale, riorganizzare servizi, rigenerare comunità. Tutti impegnati per le sfide di oggi e di domani, a partire dalla ripresa nel post-pandemia e dalla necessità di collocare il Piemonte protagonista nel quadro del Green New Deal europeo e del Next Generation EU".