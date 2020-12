Campiglia Cervo, transito sospeso alla Balma

A seguito dell’evento alluvionale di inizio ottobre, che ha provocato il cedimento della sede stradale al km 8+400 della Strada Provinciale 100 della Valle Cervo in località Malpensà, è stata realizzata una pista di emergenza lungo il torrente sempre alla Malpensà, che funziona come corridoio, sia in direzione Piedicavallo che Biella, per mezzi d’opera delle imprese che lavorano nei cantieri dell’alta calle Cervo, i servizi essenziali, ed i veicoli di emergenza e di soccorso.

Per permettere a questi mezzi di raggiungere il km 8+400 della SP 100, dove si trovano le rampe di accesso alla pista, da lunedì 30 novembre, e fino al ripristino della sede stradale, agli altri veicoli è vietato il transito al km 7+500 della provinciale, all’altezza della SP 111 di Quittengo in località Balma.