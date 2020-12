Accusa un malore a Piedicavallo, la precisazione di Claudio Negro (Soccorso Alpino Biella)

Gentile Direttore,

in relazione all'articolo apparso sul suo giornale (https://www.newsbiella.it/2020/12/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/accusa-un-malore-ma-la-neve-blocca-lambulanza-arriva-il-soccorso-alpino.html) mi permetta di chiederle di pubblicare una piccola precisazione.

Pur confermando la descrizione della vicenda così come riportata e il ruolo di tutti gli attori menzionati, mi preme sottolineare alcuni aspetti a partire dal ruolo dei nostri operatori i quali, fermi sotto casa dell'infortunato, hanno coordinato il soccorso e spalato la neve per far sì che l'ambulanza potesse arrivare sotto casa dell'infortunato, oltre al sottoscritto che dall'abitazione coordinava le operazioni, avvenute in condizioni meteorologiche estreme (quella di venerdì è stata veramente una nevicata abbondante che ha fortemente pregiudicato la circolazione in montagna).

Sempre i nostri operatori, che per protocollo in questo momento di emergenza pandemica non si sono potuti avvicinare, sono stati al telefono con il sottoscritto per gran parte del tempo in quanto, ad onor del vero, dopo che l'ambulanza è partita da Biella, è rimasta bloccata per la troppa neve sul tragitto.

Trattandosi di un'emergenza "nell'emergenza" il sottoscritto, sempre in contatto con la centrale operativa di Torino, si è immediatamente attivato per una soluzione, trovando in breve tempo un mezzo idoneo per queste situazioni, partito poi da Cossato e arrivato a destinazione per il soccorso, rimanendo sempre in contatto con tutti gli attori.

Tanto dovevo per chiarezza.

Cordialmente.