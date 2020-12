Gaglianico riapre le procedure per la distribuzione buoni alimentari

In questi giorni il Comune di Gaglianico ha riaperto le procedure per l’erogazione dei “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore dei cittadini residenti in paese. Il Sindaco del Comune di Gaglianico Paolo Maggia e l’Assessore alle Politiche Sociali Alma Memic rimarcano l’importanza di questo progetto che rappresenta un sostegno concreto alle persone che versano in stato di bisogno economico maggiormente colpite in questo periodo di emergenza COVID-19 e ricordano che questi buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente grazie agli esercizi commerciali di Gaglianico che con la loro generosità aderiranno al progetto.

I cittadini interessati potranno visualizzare sul Sito di Gaglianico l’elenco aggiornato degli aderenti all’iniziativa. Sempre sul sito del Comune si potrà, inoltre, scaricare il modulo per poter accedere alla richiesta dei “buoni spesa”; la modulistica cartacea sarà, invece, disponibile in un apposito espositore situato nelle vicinanze dell’ingresso principale del Municipio di Gaglianico.

La richiesta compilata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 di sabato 12 dicembre 2020 a mezzo e-mail agli indirizzi info@comune.gaglianico.bi.it o gaglianico@pec.ptbiellese.it oppure inserendola nell’apposita cassettina all’interno del Municipio che verrà adeguatamente segnalata. Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente al n° 015 2546400/015 2546407.