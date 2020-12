Diamant Lux e l’arrivo del Natale: “Creiamo un ambiente casalingo sereno e accogliente” VIDEO

Cercare di tenere alto l’umore creando un ambiente sereno e accogliente, con la consapevolezza che quest’anno sarà un Natale diverso da quelli passati: questo il messaggio di Federica, responsabile del negozio di illuminazione Diamant Lux di Gaglianico, in riferimento alle festività natalizie in arrivo.

Nel video di oggi, Federica dà alcuni piccoli consigli di illuminazione per mettere in risalto gli ambienti casalinghi d’entrata e gli spazi dedicati all’accoglienza, puntando ad un’accurata scelta dei prodotti.

Cosa acquistare?

“Si potrà scegliere se regalare un prodotto o un buono regalo, dal valore

di 25, 50 o 100 euro. Chi sceglierà di acquistare un prodotto, potrà

approfittare dello sconto di 10 euro applicato su una spesa minima di 100

euro”.



Come acquistare?

“I clienti hanno più possibilità di acquisto: possono recarsi direttamente in negozio oppure, se preferiscono, possiamo programmare un video-appuntamento via Skype. Inoltre, consegniamo a domicilio in qualsiasi zona biellese. Per qualsiasi informazione, è sempre attivo il nostro numeroWhatsApp: 339 2122766”.

Per tutto il periodo di Natale, Diamant Lux donerà a tutti i visitatori un

piccolo omaggio.



Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. Le aperture straordinarie del mese saranno martedì 8, domenica 13 e domenica 20 dicembre, con orari dalle 15,30 alle 19 per tutte e tre le aperture.



Diamant Lux si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi).

Per informazioni: Tel. 015 543234 – WhatsApp 339 2122766.