Biella: Panificio Tanzi Mattia, un mix tra qualità e passione FOTOGALLERY

Da oltre sette anni il panificio Tanzi Mattia elabora ricette artigianali per portare la bontà dei prodotti da forno sulle tavole dei biellesi. Ampia la gamma di prodotti offerta: pane, pizze, focacce ma anche grissini per tutti i gusti; dai più classici all’acqua e all’olio a quelli alle olive, alle noci e al sesamo. E per chi ama il dolce non mancano di certo i grissini al cioccolato.

I prodotti natalizi esclusivi, però, sono il panettone, i torcetti tradizionali, i biscotti di frolla e i baci di dama. Tra le varietà di panettone presenti in negozio troviamo il classico con canditi, quello con le gocce di cioccolato, quello al cioccolato bianco e frutti di bosco, ma soprattuto i due panettoni speciali; il primo con pesca, cioccolato e amaretto e il secondo con mela, fichi, noci ed uvetta.

“Tutto ciò che trovate da noi è artigianale al 100% , mettiamo la qualità al primo posto" sottolinea Mattia, il proprietario. L’unicità del panificio Tanzi Mattia la troviamo quindi nella scelta della materia prima e nella produzione propria, confermata in particolare dal prestigioso premio Piemonte Food Award - categoria prodotti da forno, vinto dal titolare Mattia Tanzi.

Voglia di dolce o di salato? Mattia, Monica, Angelo e i loro prodotti vi aspettano in Via Pietro Micca 28 a Biella dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle 6.00 alle 13.00.

Per info: 015 370 0370 - 331 8879158.