Turismo e Terziario, Ente Bilaterale Biellese integra 100 euro ai lavoratori delle aziende iscritte

Nella giornata di venerdì 27 Novembre, si è tenuta Assemblea degli Enti Bilaterali del Biellese, Settore Turismo e Terziario, presso la sede Ascom di Biella e durante il suo decorso si è deciso, all'unanimità, di deliberare un'integrazione pari a € 100,00, a favore dei lavoratori dipendenti presso le aziende iscritte e in regola con il versamento delle quote contributive a favore dell'Ente, in riferimento al Bonus Emergenza Covid-19, già erogato nelle scorse settimane con un importo di euro 200,00.

Questo Bonus Emergenza Covid-19 viene caricato su di una card elettronica e può essere consumato presso i piccoli esercizi commerciali di vicinato, facenti già parte del circuito denominato Biella Card, già attivo da molti anni. L'istituzione del Bonus è operata in applicazione del Protocollo sottoscritto in data 26 Maggio 2020 tra Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams Cgil, Uiltucs Uil e Fisascat Cisl.

L'Ente Bilaterale è sempre presente e attivo sul nostro territorio per sostenere, incentivare e promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme innovative nel campo della previdenza e dell'assistenza, in materia di formazione e qualificazione professionale e non solo.