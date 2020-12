Selvatica 2020 oltre il lockdown: Il festival si apre virtualmente al pubblico

Nonostante la chiusura al pubblico dell’ottava edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival in seguito alle misure previste dal Dpcm del 3 novembre 2020, il Festival diventa accessibile a tuttie riapre online con un tour virtuale alle mostre. Nelle settimane scorse il pubblico di Selvatica è stato coinvolto attraverso un aggiornamento quotidiano del sito internet e delle pagine social del Festival - Facebook, Instagram e YouTube – con contenuti video, immagini, interviste e storie che hanno raccontano il lavoro degli artisti presenti in mostra.

Fino alla chiusura del Festival, viene aggiunta una nuova modalità di fruizione diquesta ottava edizione, grazie alla visita virtuale delle mostre allestite nei tre palazzi checompongono il Polo Culturale di Biella Piazzo – Palazzo Ferrero, Palazzo Gromo Losa e Palazzo La Marmora. I visitatori, collegandosi al sito https://www.selvaticafestival.net/2020/tour360/ potranno ammirare virtualmente le opere degli artisti in mostra come le sculture lignee di Jürgen Lingl, i lavori sullaflora tropicale della pittrice botanica Margherita Leoni, le sculture di Luciano Mello Witkowski Pinto, gli Alberi Monumentali Italiani incisi all’acquaforte da Federica Galli, gli acquerelli e i disegnibotanici realizzati nell’Ottocento dalle sorelle Emilia e Filippina La Marmora e le opere dei giorninostri di Angela Petrini e Maria Lombardi.

Ma anche gli incredibili scatti del concorso fotograficoGlanzlichter, il progetto fotografico Habitat di Marco Gaiotti e l’esposizione scientifica a cura deinaturalisti Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli dedicata alle strategie di sopravvivenzad’insetti, anfibi e rettili. Inoltre, Selvatica offre l’occasione alle scuole primarie e secondarie di primo grado di conoscere glianimali della mostra “Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi erettili” con una lezione online gratuita di 90 minuti condotta da Clorofilla Soc. Coop. e WWF Oasi eAree Protette Piemontesi.

Selvatica - Arte e Natura in Festival, giunto all’ottava edizione, è un evento biennale in cui learti visive dialogano con la bellezza della natura diventando un filtro con cui osservare il mondo. Il Festival, progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha sede nella cornice storica di Biella Piazzo e unisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, incontri e conferenze. Tema assoluto la natura e i diversi modi di rappresentarla.

Per informazioni: Palazzo Gromo Losa Srl - c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Via Garibaldi 17 Biella - selvaticafestival.net