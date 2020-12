Dal Nord Ovest - Finisce fuori strada e resta in bilico sulla scarpata

A causa della neve e del fondo stradale scivoloso ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada e restando in bilico tra il bordo della carreggiata e la scarpata sottostante, profonda un paio di metri. Momenti di grande spavento, ma per fortuna pochi danni, per gli occupandi di un'auto finita fuori strada poco dopo le 9,30 di questa mattina, 4 dicembre, alla periferia di Vercellli in corso Novara, dopo il ponte del fiume Sesia.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli che si è subito adoperata per mettere in sicurezza lo scenario,assicurando il mezzo tramite cavi di acciaio. Successivamente, il persona ha prestato soccorso agli occupanti che risultavano essere in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di trasporto in ospedale. Per le attività di supporto e di controllo della viabilità sono intervenuti anche i carabinieri.