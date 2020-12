Piante cadute causa neve, in un giorno circa 40 interventi dei Vigili del Fuoco biellesi

Giornata di interventi per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Biella in sinergia con i distaccamenti volontari di Cossato e Valdilana Ponzone. Dalle prime ore di questa mattina, 4 dicembre, gli uomini del 115 sono stati impegnati su diverse strade del Biellese ostruite da piante cedute sotto il peso della neve. I luoghi principali in cui sono intervenuti, per un totale di una quarantina di operazioni, sono stati numerosi paesi delle Valli di Mosso e Sessera e alcuni della Valle Elvo. In tutti i casi, gli alberi sono stati rimossi e la zona è stata messa in sicurezza, permettendo al traffico di tornare alla normalità.