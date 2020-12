Pettinengo, manca la luce e strade al limite. Sindaco al lavoro a spalare neve davanti alla scuola

Situazione difficile a Pettinengo, così come nella maggior parte dei comuni del Biellese. Alle 6,45 il sindaco del paese Gianfranco Bosso insieme al caposquadra Aib Aureliano Robbiolo e al cantoniere Nicola Napolitano si sono trovati davanti alla scuola e hanno iniziato a togliere la neve per permettere un accesso sicuro agli studenti.

"Dalle 7,30 in tutto Pettinengo ci sono tre mezzi che continuano a spalare -commenta il primo cittadino- ma la neve cade fitta e chiaramente le strade risultano essere brutte". In alcune zone tra le quali la frazione San Francesco, manca l'energia elettrica, ormai da oltre tre ore circa, probabilmente per l'ennesimo albero caduto sulla linea. In altre parti del paese invece arriva ad intermittenza.