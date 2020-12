Neve, disagi in tutta la provincia ma anche belle foto e video dei nostri lettori FOTO - VIDEO

Si abbassano le temperature e molte zone del biellese si svegliano sotto la neve. Così, mentre ci avviamo con incertezza verso le festività natalizie, Casapinta, Magnano, Sostegno, Zimone e alcune zone del Cossatese senza tralasciare le collinari e montane si sono ricoperte di bianco.

Purtroppo però qualche danno è inevitabile, specie quando le nevicate si fanno così intense. Sulla strada per Magnano (come si può notare dal video) un albero ha ceduto sotto il peso della neve ed ha bloccato il passaggio. Di seguito ecco alcuni video che arrivano dai nostri lettori residenti nelle zone imbiancate.

I centralino della centrale operativa dei Vigili del Fuoco è intasato dalle chiamate dei cittadini per segnalazioni di piante, alberi, caduti o di intralcio su tutta la rete viaria Biellese. A Pettinengo, intanto, ci segnalano che ancora non è stata riattivata la luce in alcune frazioni. L'interruzione dura ormai dalle 10 di questa mattina.