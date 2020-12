Ponderano, maestro Gariazzo: "Grazie a Bigo per la sua iniziativa benefica"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Come maestro elementare e insegnante di musica in questo istituto desidero esprimere la mia profonda gratitudine a Luca Grandotto e complimentarmi con lui per la sua lodevole iniziativa benefica. Luca, in arte Bigo, musicista e cantante ponderanese distintosi in questi anni per diversi successi discografici, ha infatti manifestato pubblicamente l'intenzione di devolvere i proventi di “Coming home for Christmas”, il suo nuovo singolo scritto insieme ad Alessio Zanella, a favore della Scuola Primaria di Ponderano di cui ha splendidi ricordi e che ha certamente contribuito a suscitare la sua passione artistica.

Il ricavato sarà specificatamente finalizzato all'acquisto di arredi, materiale didattico estrumentazione audio per l'aula musica. Mi permetto di dedicargli un pensiero perchè Luca è un mio indimenticabile ex alunno a cui sono sempre rimasto legato. Si parla degli anni dal 1995 al 2000, in cui le Elementari di Ponderano si distinguevano per la particolare attenzione alle attività espressive teatrali-musicali-coreografiche: era tradizione consolidata andare in scena sia a Natale sia a fine anno scolastico, grazie anche alla creatività e passione di ispirati esperti esterni, con veri e propri spettacoli di teatro canzone e danza molto apprezzati da tutta la comunità del paese. L'aula musica come spazio dedicato all'epoca non esisteva ancora se non nei miei pensieri e nelle mie speranze, ma Luca ha vissuto da protagonista quel periodo così artisticamente fertile della scuola, dimostrando fin da piccolo spigliatezza, originalità e musicalità non comuni.

Bigo ha potuto però visitare l'aula musica vent'anni dopo, invitato da me alla speciale giornata dell'arte – progetto Miur “nessun parli”, impegno che ha brillantemente onorato a suon di chitarra e loop station, riscuotendo enorme successo tra i ragazzi. In quell'occasione abbiamo convenuto che il laboratorio, al di là della capienza ridotta, per quanto sia stato attrezzato negli anni grazie ai premi dei concorsi ed ai contributi per i numerosi eventi artistici ai quali la scuola ed il coro “Cuori in coro” hanno partecipato, andrebbe sicuramente modernizzato a livello tecnologico e ed ampliato lo strumentario didattico. Nel frattempo Luca era diventato Bigo, chitarrista e cantante autodidatta amante del blues e country americano che ha iniziato a cantare a 17 anni negli Shadows Hunter, un gruppo rock-metal biellese, poi è diventato solista e cantautore.

Il suo brano “Leaf in the wind”, tratto dall'albun “Thank you”, ha ricevuto migliaia di ascolti grazie alla sua partecipazione a “Tutto Esaurito” su radio 105 in diretta nazionale quando Luca si trovava in Australia: una telefonata inaspettata dello speaker Marco Galli gli ha cambiato la vita inaugurando una carriera musicale di meritati successi e questo nuovo singolo ne è la conferma. Il suo legame con la scuola ha fatto il resto: da tempo Luca aveva in mente questo progetto direi unico nel suo genere forse non a caso concretizzatosi proprio nell'anno in cui l'aula musica è momentaneamente ferma ma si prepara a ripartire con nuove risorse.

Un grazie di cuore, Luca, per la sensibilità, l'entusiasmo e la generosità dimostrate: è bello sapere che qualcuno, oltre a ricordare con nostalgia le proprie esperienze scolastiche, si impegni a tradurle, con uno sguardo al futuro, in un progetto benefico. Complimenti per l'iniziativa e per il brano, davvero ben fatto, commovente ed estremamente natalizio: un'occasione da non perdere per fare un regalo bello ed utile... restando a casa per Natale".